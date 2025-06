Po dvojnem umoru na Hrvaškem aretiran še nekdanji mož umorjene 29-letnice. Umor naj bi naročil prav on. SiOL.net Andrej B., nekdanji mož Andreje K., ki je bila 13. junija v zagrebškem Markuševcu umorjena skupaj s partnerjem Marijanom C., je bil aretiran. Prejšnji teden so aretirali dva osumljenca umora – 29-letnega pripadnika častno-zaščitnega bataljona, ki je delal kot varnostnik predsednika republike na Pantovčaku, in njegovega 31-letnega asistenta, v stanovanju katerega je policija našla dve puški in dve pištoli.

Sorodno

Omenjeni Hrvaška

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Romana Tomc

Kaja Juvan

Luka Dončić