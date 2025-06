Kamniška Bistrica ni primerna za kopanje SiOL.net Kamniška Bistrica ni kopalna reka in ni primerna za kopanje, poročajo na portalu modre novice. Za čudovitim videzom se skriva resnica, ki ni tako nedolžna. Reka namreč v sebi skriva številna in očem nevidna kemijska in mikrobiološka onesnaževala, ki se vanjo stekajo preko nenadzorovanih meteornih ali kanalizacijskih odtokov ter razbremenilnikov kanalizacije.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Milan Kučan

Janez Janša

Tanja Fajon