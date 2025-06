Rubio čestital Sloveniji za “rojstni dan” Demokracija Piše: C. Š. (Nova24tv) Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes v imenu ZDA čestital Sloveniji za dan državnosti ob 34. obletnici osamosvojitve. “Kot zaveznica Nata vaše vodstvo na Zahodnem Balkanu in neomajna podpora evroatlantskemu sodelovanju odražata skupno razumevanje, da se varnost ohranja z močjo, odločnostjo in enotnostjo,” piše v v sporočilu, objavljenem na spletni strani ameriškeg ...

