Še teden dni peklenske vročine: lokalno tudi do 37 stopinj Celzija 24ur.com Pred nami so vroči dnevi. "Po trenutnih izračunih meteoroloških modelov bo vročinski val trajal vsaj do prihodnjega četrtka. Do takrat bodo temperature v najbolj vročih krajih večkrat presegle 35 stopinj Celzija," napovedujejo pri Meteoinfo Slovenija, kjer vrhunec vročine napovedujejo za četrtek. Lokalno se bo lahko ogrelo vse do 38 stopinj Celzija.

