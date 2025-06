V Umagu poteka 26. mednarodni festival komornega gledališča Zlati lev, na katerega so organizatorji uvrstili tudi predstavi iz Slovenije. Udeležujeta se ga Via negativa iz Ljubljane in Gledališče Koper. V letošnji izdaji, naslovljeni Igra steklenih biserov, se festival posveča tematiki nasilja. S podelitvijo nagrad se bo zaključil v nedeljo. Kot so sporočili s festivala, ki ga umetniško vodi njegov ...