Na zborovanjih v spomin na žrtve lanskih protestov v Keniji nove smrtne žrtve in številni ranjeni RTV Slovenija V Keniji so se zborovanja ob prvi obletnici protivladnih protestov sprevrgla v nasilje in spopade med protestniki in policijo, v katerih je bilo ubitih več ljudi, več sto pa je bilo ranjenih. Številni so v kritičnem stanju.

Sorodno Omenjeni Kenija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Aleksander Jevšek

Asta Vrečko

Kaja Juvan

Tanja Fajon