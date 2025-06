V živo: ekspresen šok za Francoze Sportal V drugem polfinalu letošnjega evropskega prvenstva do 21 let se pravkar merijo Francozi in Nemci. Slednji so se kot edini zmagovalci predtekmovalne skupine prebili v polfinale. Kot prvi so se v finale zavihteli nogometaši Anglije, ki so v prvem polfinalu z 2:1 (0:0) ugnali Nizozemsko. Junak Angležev je bil z dvema zadetkoma član Liverpoola Harvey Elliott.

