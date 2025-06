Slovenska karitas je začela vseslovensko dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju sredstev za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za več kot 14.000 socialno ogroženih osnovnošolcev v Sloveniji. V lanski akciji so v obliki paketov, bonov in naročilnic za delovne zvezke in šolske potrebščine uspeli zbrati 219.000 evrov. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Slovenski k ...