Janja Garnbret se je zanesljivo vrnila med elito Lokalec.si Na zadnji tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Innsbrucku se je na tekmovanja vrnila najboljša plezalka zadnjih let Janja Garnbret. Čeprav v kvalifikacijah ni posegla po vrhu, si je s petim mestom zanesljivo zagotovila nastop v polfinalu. Slovenijo bosta v ženskem polfinalu zastopali še Jennifer Buckley (17. mesto) in Katja Debevec (23. mesto). Najboljši izid kvalifikacij sta dosegli Am ...

