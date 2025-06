Pet let po nastanku poslovala polovica podjetij Lokalec.si Od podjetij, nastalih v 2018, jih je pet let po ustanovitvi še poslovalo 50 %. Po prvem letu poslovanja se je število zaposlenih in samozaposlenih oseb povečalo za 18 %, po petih letih poslovanja pa za okoli dve tretjini, poroča SURS. Zaposlenih in samozaposlenih oseb po petih letih poslovanja za 68 % več Od podjetij, ki so na novo nastala v 2022, jih je leto pozneje poslovalo 86,2 %. Od podjetij, ...

Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Branko Grims

Darko Jorgić

Luka Dončić