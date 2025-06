Slovenci se pripravljajo na zahteven konec tedna #video Sportal Slovenska odbojkarska reprezentanca ima po sredini zmagi nad Turčijo danes dan tekmovalnega premora, v katerem bo pogledovala proti naslednji tekmi, ki jo čaka v petek ob 18.30 proti gostiteljem Bolgarom, ki so v sredo s 3:0 premagali Japonce. Se bosta pa v Burgasu ob 14. uri pomerili Francija in Japonska, s katerima bodo Slovenci igrali v soboto in nedeljo. Ekipa Fabia Solija bo tako v manj kot 48 urah odigrala tri tekme.

