Župan Matej Slapar na slovesnosti ob dnevu državnosti v Kamniku domžalec.si Ob 34. obletnici razglasitve samostojne Republike Slovenije so nocoj na Glavnem trgu v Kamniku slovesno zaplapolale slovenske zastave, ob zvokih slovenske himne. Občina Kamnik je s tem počastila dan državnosti ter obeležila spomin na enega najpomembnejših mejnikov v zgodovini slovenskega naroda. S ponosom in zavedanjem, kako dragocena je naša domovina ter kako pomembno je, da jo varujemo in ohranj ...