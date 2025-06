Požar v podjetju v Begunjah na Gorenjskem povzročil veliko premoženjsko škodo Demokracija Piše: C. R., STA V enem izmed podjetij na območju Begunj na Gorenjskem je v sredo pozno zvečer izbruhnil obširen požar, ki so ga gasilci ponoči že pogasili. Po podatkih Policijske uprave (PU) Kranj v požaru ni bil nihče poškodovan, eden od gasilcev pa je zaradi vdihanega dima potreboval zdravniško pomoč. Nastala je velika premoženjska škoda. Ko bodo gasilci zaključili svoje delo in bodo razmere

