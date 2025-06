Izrael nadaljuje napade v Gazi in z represijo na Zahodnem bregu Dnevnik Izraelska vojska v Gazi nadaljuje napade, v katerih je bilo danes po poročanju katarske televizije Al Jazeera ubitih najmanj 21 ljudi. Smrtonosnemu nasilju vojske in naseljencev so bili včeraj podvrženi tudi Palestinci na Zahodnem bregu.

