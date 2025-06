Kampanja #OdpornostSiTi Vlada RS Ministrstvo za naravne vire in prostor izvaja kampanjo ozaveščanja o možnostih preventive in samozaščitnega delovanja na območjih poplav in plazov. Četrtina prebivalcev Slovenije namreč živi na območjih možnih katastrofalnih poplav, ki se lahko pojavijo na 25 do 100 let.

