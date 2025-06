Po 102 urah in 27 minutah neprekinjenega jadranja sta šestnajstletna Jona Kobler in njen oče Luka Kobler presegla obstoječi Guinnessov rekord v najdaljši prejadrani razdalji v dvoje z jadrnico tipa dinghy – brez zunanje pomoči in brez dotika kopnega. Od torkovega jutra do sobotnega popoldneva sta z jadrnico Beneteau First 14 SE preplula 347 navtičnih milj in tako presegla dosedanji rekord 335 milj ...