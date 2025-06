Jeff Bezos in njegova izbranka že prispela v Benetke, ujeti tudi že nekateri slavni svati #video SiOL.net Milijarder Jeff Bezos je s svojo izbranko in bodočo ženo Lauren Sanchez že pripotoval v Benetke. Tridnevno poročno slavje se bo odvilo v tajnosti, za razkošno "poroko stoletja" pa bosta bodoča zakonca odštela od 40 do 48 milijonov evrov. V čarobno italijansko mesto so z zasebnimi letali in jahtami že začeli prihajati tudi nekateri povabljenci.

