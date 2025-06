Lenovo predstavlja Chromebook Plus (14”, 10) z novo generacijo hibridne umetne inteligence Računalniške novice Lenovo je predstavil novi Lenovo Chromebook Plus (14", 10), prvi Chromebook na svetu, ki ga poganja procesor MediaTek Kompanio Ultra in premore ekskluzivno Googlove AI za hibridne funkcije umetne inteligence. Lenovo predstavlja Chromebook Plus (14”, 10) z novo generacijo hibridne umetne inteligence objavljeno na Računalniške novice. ...

