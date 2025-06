Neurja v Franciji so zahtevala dve življenji RTV Slovenija Po vročinskem valu, ko so v večjem delu Francije v sredo temperature presegle 35 stopinj Celzija, so državo zvečer zajela močna neurja. Umrla sta dva človeka, 17 je bilo poškodovanih, od tega eden huje, je sporočila civilna zaščita.

