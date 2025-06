Geopolitične napetosti in previdna drža centralnih bank Dnevnik Borzni trgi so pretekli teden zaključili z rahlimi premiki vrednosti indeksov. Dogajanje je bilo v veliki meri zaznamovano z geopolitičnimi napetostmi in pričakovanji glede odločitev centralnih bank. Nestabilne razmere na Bližnjem vzhodu zaradi