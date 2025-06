Juventus in Man City za prvo mesto, Real še brez Mbappeja Sportal V noči na petek bodo na sporedu še zadnje tekme skupinskega dela klubskega svetovnega prvenstva. Juventus in Manchester City se bosta ob 21. uri v skupini G pomerila za prvo mesto (imata po šest točk). Ko sta se decembra pomerila v ligi prvakov, je stara dama zmagala z 2:0. Zgolj prestižnega pomena bo dvoboj med Wydadom in Al Ainom (brez točk), za katerega igra slovenski branilec Marcel Ratnik.

