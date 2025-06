Včeraj dopoldne naj bi med policijsko intervencijo afganistanski državljan z nožem napadel policista in ga telesno poškodoval. Po naših informacijah je bil policist porezan z daljšim nožem in zaradi poškodb nameščen na zdravljenje v UKC Maribor. Odziv vrha policije? Polaganje venca in slikanje z ministrom kot priložnost za utrjevanje položaja pred iztekom mandata. Do incidenta naj prišlo 25. juni ...