Pred Bezosovim poročnim slavjem zaprli dele Benetk 24ur.com Jeff Bezos in Lauren Sanchez odštevata ure do enega izmed največjih trenutkov svojega življenja. Kmalu bosta namreč izrekla usodni da in sklenila zakonsko zvezo pred njunimi številnimi slavnimi svati. V Benetkah, kamor sta pred kratkim prispela, na njuno svadbo čakajo že številni znani svatje in radovedni turisti. Na območju cerkve Madonna dell'Orto, kjer se bodo popoldne začele poročne slovesnos...

Sorodno









Omenjeni Madonna Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Asta Vrečko

Janez Janša

Kaja Juvan