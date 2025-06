Furs opozarja, da se rok izteka Dnevnik Finančna uprava RS vsem, ki so v začetku junija prejeli informativni izračun dohodnine, svetuje, da tega čim prej preveri. Ugovor na izračun lahko namreč podajo le do do 30. junija 2025.

