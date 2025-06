Evropo bodo sesuli finančni trgi, ne Putin Dnevnik Evropski norosti ni videti konca. Na zadnjem zasedanju Nata so evropske članice te organizacije ponovno kot kure počepnile pred Trumpom in se podredile njegovemu diktatu, da letne izdatke za obrambo dvignejo na 5 odstotkov BDP. S tem so se

Sorodno



























































































Omenjeni BDP

Vladimir Putin Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Kaja Juvan

Branko Grims

Tamara Zidanšek