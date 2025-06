Včeraj, nekaj pred 14. uro, se je na trzinski obvoznici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je po do sedaj znanih podatkih do nesreče prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča. Motorist je pri tem padel in se lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.