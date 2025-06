Zaradi sušnega začetka poletja manjša pojavnost komarjev RTV Slovenija Ob letošnjem bolj sušnem začetku poletja mnogi opažajo manjšo pojavnost komarjev. Glavna dejavnika, ki vplivata na število in raznolikost komarjev sta predvsem visoka temperatura in stoječa voda, kot so močvirja, ribniki in mrtvice rek.

