Anna Wintour ne bo več glavna in odgovorna urednice ameriškega Voguea RTV Slovenija Modna legenda Anna Wintour se je po 37 letih poslovila od položaja glavne in odgovorne urednice ameriške modne revije Vogue. Vseeno bo ostala na položaju uredniške direktorice in svetovne voditeljice vsebin lastnika revije Vogue Conde Nast.

