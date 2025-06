Roparja zalotil na vrtu hiše, to je sledilo zurnal24.si Na območju Šentjerneja sta neznanca ponoči napadla in poškodovala moškega, ki ju je zalotil na vrtu svoje hiše, medtem ko sta poškodovala rastlinjak. Moškemu so pomoč nudili policisti in reševalci, neznanca pa policija še išče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

