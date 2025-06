V Sloveniji bosta ob letošnjem prazniku apostolov Petra in Pavla v duhovnika posvečena dva katoliška novomašnika – Matija Golob in Ambrož Brezovšek. Golob, sicer brat priljubljenega duhovnika Martina Goloba, prihaja iz Nadškofije Ljubljana, Brezovšek pa je član redovne skupnosti kapucini, so sporočili iz Slovenske škofovske konference. Brezovšek izhaja iz župnije Vojnik, mašniško posvečenje pa bo ...