Med 27. in 30. junijem bo promet na slovenskih cestah močno povečan. Največ vozil pričakujemo v petek in soboto iz smeri Avstrije proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek pa v nasprotni smeri. Obremenjeni bodo ljubljanski obroč, primorska avtocesta in odseki z gradbenimi deli. Voznice in vozniki naj spoštujejo omejitve hitrosti, vzdržujejo varnostno razdaljo ter ostanejo […] Prispevek Spet gneča, pr ...