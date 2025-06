Novogoriški policisti so uspešno razkrili več tatvin bakrenih žlebov, ki so se zgodile med februarjem in aprilom. Patrulja novogoriške policije je 10. aprila ponoči zalotila 39-letnega osumljenca, ki je s strehe večjega objekta javnega zavoda v središču mesta odstranjeval žleb. Med nadaljnjo policijsko preiskavo so bili identificirani še štirje osumljenci, stari med 23 in 36 let, prav tako iz okol ...