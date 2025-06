Slovenija na šesti kmetijski ministrski konferenci Afriške unije in Evropske unije Vlada RS Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je na šesti kmetijski ministrski konferenci Afriške unije (AU) in Evropske unije (EU), ki je potekala v prostorih FAO, odprla tematsko sejo, ki ji je tudi predsedovala. Seja je bila posvečena trajnostnim praksam in krepitvi odpornosti kmetijstva na podnebne spremembe.

