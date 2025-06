Ljubljana bo znova gostila evropsko prvenstvo v futsalu 24ur.com Slovenija bo na evropskem prvenstvu v futsalu prihodnje leto ena izmed treh gostiteljic. Ljubljana bo v dvoranah Stožice in Tivoli gostila tekme skupin C in D, dva četrtfinalna obračuna, polfinala, tekmo za tretje mesto ter veliki finale.

