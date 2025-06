Španske košarkarice prve finalistke evropskega prvenstva 24ur.com Prve finalistke ženskega košarkarskega evropskega prvenstva so nekoliko presenetljivo Španke. V polfinalu so v Pireju po dramatični končnici s 65:64 premagale olimpijske podprvakinje Francozinje, ki so veljale za favoritinje. V finalu se bodo pomerile z zmagovalko druge polfinalne tekme med Belgijo in Italijo.

Sorodno