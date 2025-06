Ob navzočnosti nogometaša Celja Žana Karničnika, ki je svojo športno pot začel na radeljskih zelenicah, so v Radljah ob Dravi danes odkrili napis, s katerim je občina stadion poimenovala po njem. V lokalnem okolju ga opisujejo kot osebo, ki je s svojim delom ter odnosom do ljudi in okolja vzor mnogim. Sam je ob poimenovanju počaščen, je dejal.



