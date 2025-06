Tina Šutej in Neja Filipič odkrito na zmago Sportal Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, kapetanka ženskega dela slovenske atletske reprezentance, ki bo v soboto in nedeljo na evropskem prvenstvu druge divizije v Mariboru lovila napredovanje med elito, je ena od kandidatk za zmago v svoji disciplini, s svojim nastopom in energijo pa želi biti tudi zgled mlajšim članom in članicam slovenske vrste. "Pričakujem, da bom osvojila največje š...

