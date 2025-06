Vandali v dolini Vrata poškodovali napise in markacije: prebarvali so jih v sivo Delo Kot so opozorili na PZS, je s tem na omenjenih planinskih poteh, ki jih urejajo prostovoljni markacisti PD Dovje-Mojstrana, ogrožena varnost planincev.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Kristjan Čeh