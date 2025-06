NIJZ: Omejitev telesne aktivnosti in pitje veliko tekočine RTV Slovenija NIJZ v obdobju visokih temperatur svetuje omejitev telesne aktivnosti na jutranje in večerne ure, pitje dovolj tekočine, uživanje lažje hrane v manjših obrokih in zadrževanje v senci ali hladnejših prostorih.

