Nova sezonska železniška povezava med Varšavo in Reko prek Maribora in Ljubljane Nova24TV Prvi vlak poljskega prevoznika PKP Intercity s Poljske na Hrvaško prek Slovenije je odpeljal danes, 27. junija 2025, ob 13:55 s postaje Varšava vzhod. Vlak se bo predvidoma ustavil v Mariboru ob 3:31 in v Ljubljani ob 6:45. V Reko bo prispel ob 10:03. ADRIATIC EXPRESS bo s Poljske peljal štirikrat tedensko: ob torkih, četrtkih, petkih in nedeljah. Povratne povezave bodo ob ponedeljkih, sredah, pet ...

