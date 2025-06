Mariborski policisti zasegli ponarejene evrske bankovce Lokalec.si Policisti Policijske postaje Maribor II so 27. junija 2025 okoli 7.30 na območju mestne občine Maribor obravnavali primer ponarejenih bankovcev. Zasegli so štiri bankovce za 50 evrov in en bankovec za 20 evrov. Zaseženi bankovci so bili poslani na forenzično analizo v Nacionalni forenzični laboratorij Generalne policijske uprave v Ljubljani. Po prejetju rezultatov bodo policisti zoper osumljene vložili kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo.

