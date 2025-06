Dečki, ki so se lani rodili v Sloveniji, lahko pričakujejo starost 79,5 let, deklice pa 84,7 leta RTV Slovenija Lani je umrlo 21. 506 prebivalcev Slovenije oz. 0,2 odstotka manj kot leto prej. Umrli moški so bili stari povprečno 75,7 leta, umrle ženske pa 82,7 leta. Deček, rojen lani v Sloveniji, lahko pričakuje, da bo dočakal 79,5 leta, deklica pa 84,7 leta.

Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Kristjan Čeh

Tina Šutej