Giroud zapušča ZDA, obrambo okrepila Olimpija in Mura Sportal Nadaljuje se pestro dogajanje na nogometni tržnici. Los Angeles FC zapušča 38-letni napadalec Olivier Giroud. S tem se je odprla pot prihodu Girouda v Lille, ki je vzpostavil predhodne stike z vodilnim strelcem francoske reprezentance. V Sloveniji je tretjo okrepitev predstavila Mura. To je postal Raphael Hofer, ki se je kalil v akademiji Salzburga. Novega branilca je v soboto predstavila tudi Olimpija. To je Frederic Ananou.

Sorodno

Omenjeni Hofer

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Božič

Benjamin Savšek

Robert Golob

Peter Kauzer