Na naboru NHL kot prvi izbran 17-letni Kanadčan 24ur.com Onstran Atlantika je v petek potekal tradicionalni nabor, na katerem ekipe hokejske lige NHL izbirajo obetavne igralce. 17-letni kanadski najstnik Matthew Schaefer je bil na naboru NHL izbran kot prvi, izbrali so ga pri New York Islanders. Nadarjenega branilca ameriški mediji nazivajo kot bodočega velezvezdnika

