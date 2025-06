(VIDEO) Srbske oblasti se močno trudijo sabotirati današnji študentski protest Dnevnik V Beogradu se bo danes okoli 15. ure pričel nov protivladni protest. Protestniki so vladi postavili ultimat, da mora do večera razpisati predčasne parlamentarne volitve in izprazniti park pred skupščino, kjer so že mesece nasprotniki študentskih

Sorodno