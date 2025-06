Baltske države bodo odstopile iz pogodbe o prepovedi protipehotnih min Primorske novice Estonija, Latvija in Litva so Združene narode obvestile o odstopu od ottawske pogodbe o prepovedi protipehotnih min. Trojica držav, ki mejijo na Rusijo in so članice zveze Nato, je na sedežu organizacije vložila ustrezne uradne izjave, odstop bo začel veljati čez šest mesecev, so danes sporočila zunanja ministrstva v Tallinnu, Rigi in Vilniusu.

