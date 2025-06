Odkrit nov zunajosončni planet, pognali najzmogljivejši teleskop na svetu, pa raztreščili kapsulo RTV Slovenija Slovenski biološki vzorci so bili med vrnitvijo iz vesolja uničeni zaradi odpovedi kapsule, Observatorij Vere Rubin je začel delovati, vesoljski teleskop James Webb je objavil fotografijo eksoplaneta . . . To in še več v 204. Vesoljskem tedniku.

