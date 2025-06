V Beograd so se zgrnili protestniki iz vseh koncev države 24ur.com V Beogradu na poziv srbskih študentov poteka nov protest. Vladi so postavili ultimat glede razpisa volitev, ki pa ga je srbski predsednik Aleksandar Vučić že zavrnil. Protestniki so se v Beograd zgrnili iz več mest po Srbiji, organizatorji pa pričakujejo udeležbo več deset tisoč ljudi.

