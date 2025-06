Ob letošnjem bolj sušnem začetku poletja mnogi opažajo manjšo pojavnost komarjev. Nataša Knap z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo je za STA pojasnila, da sta glavna dejavnika, ki vplivata na število in raznolikost komarjev predvsem visoka temperatura in stoječa voda, kot so močvirja, ribniki in mrtvice rek. Voda in temperatura sta glavna dejavnika, ki vplivata na količino in raznolikost k...