Remizirali s Slovenci, zdaj Angleži po podaljšku evropski prvaki Sportal Novi/stari evropski prvaki v nogometu do 21 let so Angleži. V finalu je reprezentanca, ki je v skupinskem delu s Slovenijo igrala 0:0, po podaljšku s 3.2 premagala Nemčijo. Anglija je tako osvojila četrti naslov po 2023, 1984 in 1982.

